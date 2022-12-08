الأمم المتحدة: الاتفاق السياسى فى السودان يمهد لتشكيل حكومة وانتخابات جديدة

جدة - نرمين السيد - أكد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس "فولكر بيرتس" أن الاتفاق السياسى الإطارى الموقع مؤخرا فى السودان، يمهد الطريق بعد جولة أخرى من المحادثات حول الجوهر لاتفاق سياسى نهائى وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود البلاد نحو الانتعاش والانتخابات الديمقراطية خلال مرحلة انتقالية -مدتها سنتان.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "بيرتس" خلال إحاطته أمام مجلس الأمن: "عندما يتم التوصل إلى اتفاق سياسى نهائى، سيقود ذلك إلى حكومة مدنية ينبغى أن تكون فى وضع أفضل لمعالجة الحالة الأمنية والإنسانية والاقتصادية، ومن شأنها أن تمهد الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية تستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، وتوفر مستقبلا للشباب والشابات الصغار فى السودان."

وأضاف "فولكر بيرتس" أن من شأن الاتفاق أن يسمح باستئناف محادثات السلام مع الحركات التى لم تبرم اتفاق سلام مع الحكومة واستعادة الدعم الدولى للسودان، وقال: "فى حين أن التقدم على المسار السياسى مشجع، إلا أنه يمكن أن يخرج عن مساره بسبب التحديات والمفسدين، ومع اقتراب السودان من الوصول إلى اتفاق سياسى نهائى، هؤلاء الذين لا يرون أن مصالحهم تتماشى مع التسوية السياسية، فقد يصعدون المحاولات لتقويض العملية ويمكن لعملية شاملة بما فيه الكفاية أن تساعد فى الحفاظ على الأمن ضد تأثيرهم."

وأكد المسؤول الأممى أن التوقيع على الاتفاق الإطارى اختراق مهم، لكن لا يزال ينبغى معالجة القضايا الملحة والشائكة فى الاتفاق النهائى، التى تشمل إصلاح القطاع الأمنى ودمج القوات، والعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام ووضع لجنة التفكيك، والشرق، مشيرا إلى أنه من المفيد إجراء تبادل فى المرحلة الثانية حول الأولويات الاقتصادية والتنموية للحكومة الجديدة.

وكشف "فولكر بيرتس" عن مشروع يونيتامس وفريق الأمم المتحدة القطرى فى الميدان بالتنسيق مع المجتمع الدولى فى الميدان لضمان حزمة من الدعم لفترة انتقالية جديدة.

جدير بالذكر أن جلسة مجلس الأمن الدولى ركزت على تقرير الأمين العام عن الحالة فى السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الصادر فى الأول من ديسمبر 2022.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن 9.4 مليون شخص من الأكثر ضعفا فى جنوب السودان سيحتاجون إلى المساعدة العاجلة المنقذة للحياة والحماية فى عام 2023، مقارنة بـ 8.9 مليون شخص فى عام 2022.

وقال "فولكر بيرتس" إن حلول نهاية العام يمثل فرصة للنظر فى التحديات التى شهدها السودان خلال الأشهر الـ 13 الماضية، وتصاعدت التوترات إلى أعمال عنف فى مناطق كان تشهد هدوءا فى السابق. منذ بداية وهذا العام، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة كثيرين آخرين بجراح فى الصراع العنيف.

وأضاف المسؤول الأممى، أنه فى عموم السودان، نزح أكثر من 260 ألف شخص بسبب النزاع منذ بداية العام. "هذه كوارث من صنع البشر، غالبا ما تحدث بسبب خلافات على الوصول إلى الموارد ويبدو أنها تتفاقم مع مراوغات حكومية فى عدة حالات."

وبحسب "بيرتس" يقدر الشركاء الإنسانيون أن حوالى 15.8 مليون شخص – ثلث السكان – سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية فى عام 2023، وهى زيادة بمقدار 1.5 مليون شخص مقارنة بعام 2022 - الأكبر منذ عقود، وعلاوة على ذلك بلغ عدد المتأثرين بسبب الفيضانات هذا العام (2022) 349 ألف شخص عبر البلاد، متجاوزا الأعداد التى شهدها العام الماضى. ويواصل التضخم فى خفض القدرة الشرائية للعائلات، مع عدم قدرة الأشخاص على تلبية احتياجاتهم الأساسية.