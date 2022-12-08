المجلس الوطنى الفلسطينى يدين اغتيال الاحتلال 3 شبان فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس الوطنى فى بيان اليوم إن الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية التى ترتكبها قوات الاحتلال، واستباحة الدم الفلسطينى، ما كانت لتستمر لولا الصمت الدولى وازدواجية المعايير التى تمارسها الدول المؤثرة فى السياسة الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن تلك السياسة أصبحت غطاء لدولة الاحتلال للإفلات من العقاب، بل إنها بمثابة ضوء أخضر لحكومة الاحتلال العنصرية للاستمرار بعدوانها وجرائمها على ‏الشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أن التحريض المستمر والإشادة بالجنود القتلة من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيليين والحكومة العنصرية، يؤدى إلى مزيد من القتل والاغتيالات للمدنيين الفلسطينيين العزل.

وطالب المجلس الوطنى، المحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فورى بهذه الجرائم والانتهاكات وعدم إفلات المجرمين من العقاب.