الاتحاد الأوروبى يعقد ثانى حوار رفيع المستوى مع المكسيك

جدة - نرمين السيد - عقد الاتحاد الأوروبى والمكسيك حوارهما الثانى رفيع المستوى حول العديد من القضايا متعددة الأطراف، كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التى تعقد فى إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.





وذكرت دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى-فى بيان، عبر موقعها الرسمى قبل ساعات- أن الحوار جرى يوم الجمعة الماضية برئاسة نائبة وزير المكسيك للشئون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان مارثا ديلجادو بيرالتا ونائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجى الأوروبى للشئون الاقتصادية والعالمية هيلينا كونيج.

وأضاف البيان: أن المكسيك والاتحاد الأوروبى أعادا تأكيد التزامهما القوى بالنظام الدولى القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة، وسلطا الضوء على الفرص التى يوفرها هذا الحوار لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بينهما، بالتزامن مع عضوية المكسيك فى هيئات الأمم المتحدة الرئيسية فى فترة السنتين 2021-2022.

وأشار إلى أن الطرفين أكدا وجهات نظرهما المشتركة حول التحديات المشتركة مثل الضرورة الملحة لمواصلة العمل للتصدى لتغير المناخ وحماية التنوع البيولوجى وتعزيز النظم الغذائية العالمية وتعزيز الديمقراطية والتعددية والحاجة إلى عالم أكثر أمنا. وفى هذا الصدد، كررت المكسيك والاتحاد الأوروبى إدانتهما للعمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا باعتبار أنها تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، وأكدا مجددا التزامهما الراسخ بالسلام والأمن الدوليين.

وأضاف أيضا: أن كلا الجانبين أكدا اهتمامهما بتعزيز القدرات المحلية، بما فى ذلك من خلال دعم قدرات منظمة الصحة العالمية، من أجل الاستعداد والاستجابة للأوبئة وإبرام معاهدة متعددة الأطراف بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها. ويتقدم هذا الالتزام إجراءات تعاون مختلفة بشأن التبسيط التنظيمى وتعزيز قطاع المستحضرات الصيدلانية ودعم الاتحاد الأوروبى الشامل للخطة الصحية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.

علاوة على ذلك، كرر الطرفان - حسبما أبرز البيان فى ختامه- التزامهما بالعمل معا لتعزيز برنامج المرأة والسلام والأمن، فيما أشارت السلطات المكسيكية إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ سياستها بشأن تعزيز دور المرأة داخل البلاد.