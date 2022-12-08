الولايات المتحدة تدعم خطة اليابان لزيادة ميزانيتها الدفاعية

جدة - نرمين السيد - رحبت الولايات المتحدة بخطة اليابان لزيادة إنفاقها الدفاعى بشكل كبير فى السنوات الخمس المقبلة لمواجهة التحديات الأمنية "الحادة" فى المنطقة، مشيرة إلى دعمها لأى قرار من شأنه أن يساعد فى تعزيز ردعها فى التعامل مع التطلعات الصينية.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرجر قوله للصحفيين عندما سئل عن تحركات اليابان: "كلما زادت ثقة اليابان فى الدفاع عن نفسها، فهذا أمر جيد لموازنة طموحات جمهورية الصين الشعبية، وكلما كانت أقوى فى الدفاع، كان ذلك أفضل فى ردع حالة الطوارئ فى تايوان وأى مشاكل محتملة قد تواجهها اليابان نفسها."

ونوهت كيودو بأن تايوان، بالنسبة للصين، تعتبر مقاطعة انفصالية يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسى، بالقوة إذا لزم الأمر لذا هى فى حالة طوارئ، ما يشكل مصدر قلق خاص لليابان نظرا لقرب جزرها فى الجنوب الغربى من تايوان ومن بينهم سينكاكو، وهى مجموعة من جزر بحر الصين الشرقى التى تسيطر عليها طوكيو ولكن تطالب بها بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى مؤتمر صحفى إن الولايات المتحدة ترحب "بالتأكيد" بالخطة التى أعلنت عنها الحكومة اليابانية مؤخرا لتخصيص حوالى 43 تريليون ين (314 مليار دولار) لنفقات الدفاع من العام المالى 2023 إلى العام المالى 2027، بزيادة تزيد على 50% عن خطة الإنفاق الخمسية الحالية.

وقال برايس "مما لا شك فيه أن شمال شرق آسيا أصبح جوارا أكثر خطورة"، مشيرا إلى وتيرة ونطاق استفزازات كوريا الشمالية واختبارات الصواريخ الباليستية.

وحافظت اليابان منذ فترة طويلة على ميزانيتها الدفاعية السنوية عند حوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى وبلغت نفقات الدفاع للسنة المالية 2022 حتى مارس المقبل حوالى 5.4 تريليون ين، لكن البيئة الأمنية الصعبة تدفع اليابان نحو تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كبير وزيادة الإنفاق المرتبط بها إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو مستوى على قدم المساواة مع الدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى، وقد يتم استخدام الإنفاق بالنسبة لليابان لتطوير قدراتها على مهاجمة أهداف فى أراضى العدو مثل قواعد الصواريخ، المعروفة باسم "قدرات الضربة المضادة".

وسيتم ذكر النفقات المتوقعة فى وثيقة حكومية تحدد خطط تطوير المعدات الدفاعية والنفقات اللازمة لمدة خمس سنوات، عندما يتم تحديثها بحلول منتصف ديسمبر الجارى ويغطى البرنامج الحالى السنوات المالية 2019 إلى 2023.