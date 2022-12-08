حكومة بغداد تبحث مع وفد صندوق النقد الدولى منهج الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع وفد صندوق النقد الدولى برئاسة الممثل المقيم للصندوق فى العراق غازى شبيكات، دعم صندوق النقد لمنهج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة العراقية.





وذكرت وكالة الوطنية العراقية(واع)، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما سبل تعزيز التعاون فى مجال اصلاح النظام المصرفى العراقى وتطويره، وإسناد جهود العراق فى مكافحة الفساد، موضحة أن السودانى أكد أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين العراق وبرامج الصندوق التنموية، ودعمها مسار تمكين الاقتصاد العراقى.

على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمرى، اليوم الخميس أن الحكومة العراقية تراعى قضايا حقوق الإنسان، داعيا مفوضية حقوق الإنسان لزيارة مقر الوزارة.

وقال الشمرى -بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وفقا لقناة السومرية نيوز - إن حكومة محمد شياع السودانى تراعى قضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مسؤولية وزارة الداخلية كبيرة بشأن حقوق الإنسان كونها على احتكاك مباشر.

وأضاف: أنه لن يتهاون مع أى انتهاك يسجل بمفاصل وزارة الداخلية ومن هنا أوجه دعوة لمفوضية حقوق الإنسان بتسجيل كل صغيرة وكبيرة داخل وزارة الداخلية وتقديمها لنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

على صعيد متصل، نفى البنك المركزى العراقى، اليوم وجود توجهات لدى البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لمعاقبة بعض المصارف العراقية.

وقال البنك المركزى العرقى - فى بيان صحفى - ننفى وجود توجهات لدى البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لمعاقبة بعض المصارف العراقية، موضحا أنه لا صحة لهذه الأخبار التى تهدد سمعة القطاع المصرفى وقطاع الأعمال فى العراق.

وأهاب البنك المركزى العراقى بمن ينقل الأخبار لتوخى الحذر بنقل المعلومات غير الدقيقة.. مؤكدا أن جميع المصارف العراقية ممتثلة للقوانين والتعليمات التى يصدرها البنك المركزى، لاسيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.