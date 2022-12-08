رئيس الصين: الزيارة للسعودية عصر جديد للعلاقات مع دول الخليج والعالم العربى

جدة - نرمين السيد - وقال شى فى مقال، اليوم الخميس، فى صحيفة الرياض السعودية، بعنوان "توارث الصداقة الممتدة لآلاف السنين والعمل سويا على خلق مستقبل جميل" إن تاريخ التواصل بين الصين والدول العربية يرجع إلى ما قبل أكثر من 2000 سنة، منذ ذلك الحين يشهد طريق الحرير البرى تبادلات كثيفة بين التجار والمسافرين، ويشهد طريق التوابل البحرى تبارى السفن الشراعية، وتتلألأ الحضارتان الصينية والعربية فى طرفى قارة آسيا، وانتقل الخزف وصناعة الورق والطباعة الصينية غربا، وانتقل علم الفلك والتقويم والطب والصيدلة العربية شرقا، قمنا بتبادل الاستفادة وإلهام الابتكار وتفعيل الأفكار ونشر منجزات التواصل الحضارى إلى أنحاء العالم، مما سجل قصة ذائعة الصيت فى التاريخ للتمازج والتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة بين الشرق والغرب.

وأكد أن العالم العربى يمثل عضوا مهما فى صفوف الدول النامية وقوة مهمة للدفاع عن العدل والإنصاف الدوليين، وأن الشعوب العربية شعوب ساعية إلى التقدم، لما لها من الإيمان بالاستقلال ورفض التدخل الخارجى وعدم الخضوع لسياسة القوة والهيمنة، وأن الدول العربية دول لها إمكانيات هائلة، لما لها من الموارد الطبيعية المتنوعة والصناعات المتميزة والإنجازات البارزة فى البناء،وأن الحضارة العربية حضارة عميقة الجذور، إذ أنها تدعو إلى الوسطية والاعتدال وتشجع على الشمول والاستفادة المتبادلة وترفض الصراع الحضارى، لذا تحتل الدول العربية موقعا مهما فى الخريطة السياسية والاقتصادية والحضارية فى العالم.

وأشار إلى أن الصين أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول العربية على التوالى منذ الخمسينات من القرن الماضى، حيث يتبادل الجانبان الفهم والاحترام والدعم والمساعدة، وأصبحا صديقين حميمين يتعامل مع بعضهما البعض على قدم المساواة وشريكين طيبين تقوم شراكتهما على أساس المنفعة المتبادلة وأخوين عزيزين يتقاسمان السراء والضراء، بعد الدخول إلى القرن الـ21، تتقدم العلاقات الصينية العربية إلى الأمام بخطوات متزنة فى ظل تغيرات الأوضاع الدولية، وحققت طفرات تاريخية فى الثقة المتبادلة سياسيا والمنفعة المتبادلة اقتصاديا والاستفادة المتبادلة ثقافيا من حيث البعد والعمق.

وقال إن العلاقات الصينية العربية دخلت عصرا جديدا فى العقد الماضى، وحققت سلسلة من الإنجازات الأيقونية والخارقة فى شتى المجالات، وأقامت الصين مع الدول العربية كمجموعة علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، وأقامت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو علاقات الشراكة الاستراتيجية مع 12 دولة عربية، ووقعت على وثائق التعاون بشأن بناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وشاركت 14 دولة عربية فى مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية فى مجال أمن البيانات.

وقال: تدعم الدول العربية بثبات مبدأ الصين الواحدة وتدعم جهود الصين للحفاظ على مصالحها الحيوية، من جانبها، تدعم الصين جهود الدول العربية فى الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ولم يغب الدعم الصينى الثابت والدائم يوما للدول العربية فى القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا، وأصبحت المشاريع المهمة التى تم تشييدها بالتعاون بين الجانبين، بما فيها مسجد الجزائر الأعظم واستاد لوسيل فى قطر ومبنى بنك الكويت المركزى الجديد وسد مروى ومشروع تعلية سد الروصيرص ومجمع أعالى عطربة فى السودان، معالما للصداقة الصينية العربية، وأنشأت الصين 20 معهد كونفوشيوس وفصلي كونفوشيوس فى الدول العربية، وتم فتح تخصص اللغة العربية فى أكثر من 40 جامعة صينية، الأمر الذى يولد قوى شابة متدفقة للصداقة الصينية العربية.

وأضاف: بعد حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد، تضامنت وتساندت الصين والدول العربية بروح الفريق الواحد، وأجرت تعاونا فعالا فى مجالات تطوير اللقاح واستخدامه والوقاية والسيطرة المشتركة وتقاسم الخبرات والأدوية العلاجية وغيرها، مما نصب قدوة يحتذى بها للتضامن فى مكافحة الجائحة، وأقام الجانبان 17 آلية على التوالى للتعاون بينهما فى إطار منتدى التعاون الصينى العربى، وقاما من خلالها بتوسيع نطاق التعاون وإثراء مقوماته وتعزيز التطور الشامل والمزدهر للعلاقات الصينية العربية بشكل قوى، الأمر الذى يعتبر قدوة للتعاون والتضامن بين الدول النامية.

وأشار إلى أنه فى ظل التغيرات غير المسبوقة التى لم يشهدها العالم منذ مائة سنة، تواجه كل من الصين والدول العربية المهمة التاريخية لتحقيق نهضة الأمة وتسريع التنمية الوطنية، وفى ظل الأوضاع الجديدة، ستعمل الصين مع الدول العربية على تكريس روح الصداقة فيما بينها وبناء المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وستواصل الصين والدول العربية رفع راية عدم التدخل فى الشؤون الداخلية عاليا، وتتبادل الدعم الثابت لبعضها البعض فى الحفاظ على السيادة وسلامة الأراضى، وتعمل معا على الدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين.

وتابع كما ستواصل الصين والدول العربية التعاون فى بناء (الحزام والطريق)، وتوسيع نطاق التعاون العملى باستمرار فى مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار والتمويل والطب وغيرها، بما يحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بجودة أعلى وفى بعد أعمق، وستواصل الصين والدول العربية تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمى يدا بيد، بما يضخ مزيدا من الاستقرار للمنطقة التى تشهد التحولات والاضطرابات، ويضيف مزيدا من الطاقة الإيجابية لقضية السلام والتنمية، وستواصل الصين والدول العربية تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة فى السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، لتجاوز الفوارق الحضارية والصراع الحضارى بالتواصل والتنافع بين الحضارات، وتعزيز التعارف والتقارب بين الشعوب، بما يبنى حديقة تزدهر فيها كافة الأنواع من زهور الحضارات.

وحول علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الخليجية، اعتبر الرئيس الصينى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المنظمات الإقليمية الأكثر حيوية فى العالم، وتعد دول مجلس التعاون الخليجى محورا جغرافيا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا لما لها من الميزة الجغرافية البارزة، وكنز الطاقة الذى يغذى الاقتصاد العالمى لما لها من موارد وطاقة غنية يشكل احتياطى النفط والغاز منها 20% و30% من احتياطيات العالم كل على حدة، وأرضا خصبة لتطوير صناعات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة؛ لما لها من روح الريادة والمبادرة، وعلى مدى أكثر من 4 عقود ماضية، يعمل المجلس على بناء سوق موحدة واقتصاد موحد ومنظومة مالية موحدة، ويلعب دورا متزايد الأهمية فى الشؤون الدولية والإقليمية.

وقال: تشهد العلاقات القائمة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجى تطورا سليما ومستقرا منذ زمن طويل، ويتميز التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات بنطاق واسع وأبعاد عميقة ونتائج مثمرة، وتطورت العلاقات الصينية الخليجية بشكل مزدهر وحققت إنجازات مثمرة فى العقد الماضى، على سبيل المثال تبقى الصين أكبر شريك تجارى لمجلس التعاون الخليجى وأكبر مستورد لمنتجاته البتروكيمياوية، وتجاوز حجم التبادل التجارى بين الجانبين 230 مليار دولار أمريكى، وتجاوزت واردات النفط الخام من دول المجلس عتبة 200 مليون طن فى عام 2021، وأجرى الجانبان تعاونا معمقا وواسع النطاق فى المجالات التقليدية مثل الطاقة الإنتاجية والبنية التحتية والاستثمار والمالية، ويشهد التعاون بينهما زخما متناميا فى مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة مثل الجيل الخامس للاتصالات والطاقة الجديدة والفضاء والاقتصاد الرقمى، وأن العلامات الجديدة مثل الصناعة الذكية وخارطة الطريق الجديدة للصناعات تبشر بأفق جديد للتنمية بين الصين ومجلس التعاون الخليجى.

وأضاف أنه استشرافا للمستقبل، ستغتنم الصين فرصة إقامة وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجى لترسيخ الصداقة التاريخية وتعميق الثقة المتبادلة مع دول المجلس، وستواصل الصين دعمها الثابت لجهود دول المجلس فى الحفاظ على سيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، وستواصل دعمها لتسريع وتيرة التكامل وتحقيق التنمية المتنوعة للجانب الخليجى، وستعمل الصين مع الجانب الخليجى على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما فى مجال الطاقة، وتسريع التطور الجديد للتعاون فى مجالى المالية والاستثمار، والعمل سويا على تنمية نقاط بارزة جديدة للتعاون الإنسانى والثقافى، وتوسيع نطاق التعاون فى مجال الابتكار، ومواصلة تعميق اندماج المصالح بين الصين والجانب الخليجى.

وحول علاقة الصين بالمملكة العربية السعودية.. قال الرئيس الصينى إن المملكة مصدر مهم للطاقة فى العالم وعضو لمجموعة العشرين، وإن الصين باعتبارها شريكا استراتيجيا وصديقا مخلصا للمملكة ترى بارتياح أن الشعب السعودى يمضى قدما بخطوات حثيثة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد محمد بن سلمان، وأن المملكة قد حققت نتائج إيجابية فى الإصلاح للتنويع الاقتصادى والاجتماعى، كما أن المبادرات التنموية المهمة مثل الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء تلفت أنظار العالم، الأمر الذى ساهم فى مواصلة الارتقاء بمكانة المملكة وتأثيراتها العالمية فى مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة وغيرها، نحن فخورون بالإنجازات التى حققها صديقنا الحميم.

وأضاف أن العلاقات الصينية السعودية شهدت تطورا مزدهرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة أن التعاون الصينى السعودى قطع شوطا بعيدا فى السنوات العشر الماضية، يحترم الجانبان السيادة والطريق التنموى والتاريخ والتقاليد الثقافية للجانب الآخر، ويدعمان جهود الجانب الآخر لصيانة أمن البلاد واستقرارها، ويجريان التعاون والتنسيق الاستراتيجيين الوثيقين فيما بينهما.

وتابع شهد التعاون العملى بين الجانبين تطورا سريعا وقويا، إذ بدأ تنفيذ المشاريع المهمة بالتوالى التى تشمل مصفاة ينبع، ومشروع إنتاج الإيثيلين فى بلدية قولى ومنطقة جازان-الصين للتجمعات الصناعية، والبنية التحتية لمرافق مشروع البحر الأحمر، والجيل الخامس للاتصالات، والتعاون فى استكشاف القمر، ويتوسع نطاق التواصل الشعبى والثقافى بين الجانبين باستمرار، حيث تم فتح تخصص اللغة الصينية فى 4 جامعات سعودية، وفتح مادة اختيارية للغة الصينية فى 8 مدارس ابتدائية وثانوية بالمملكة، ولاقى المسلسل التلفزيونى الكرتونى حكيم وكونج شياو شى من الإنتاج المشترك الأول من الجانبين الصينى والسعودى، إقبالا واسعا لدى الأطفال، مما زرع بذور الصداقة الصينية السعودية.

وأكد أن بلاده ستعمل مع المملكة بانتهاز الفرصة لهذه الزيارة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وستتبادل معها الفهم والتأييد بعزيمة لا تتزعزع، وتدعو معها سويا إلى الاستقلال ورفض التدخل الخارجى، وستعمل معها على زيادة المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية السعودية 2030 والدفع بالتعاون العملى فى كافة المجالات على نحو معمق وملموس، وتعميق تلاحم المصالح بين البلدين والتقارب بين الشعبين، وتعزيز التعاون والتنسيق معها فى الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شانجهاى للتعاون وغيرها من الآليات المتعددة الأطراف، وتعمل معها على تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية، بما يقدم مساهمات أكبر للحفاظ على السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وتدعيم التنمية والازدهار فى العالم.