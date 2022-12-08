العالم اليوم - تعرّف على أكثر ما بحث عنه مستخدمو "غوغل" في الشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر تعرّف على أكثر ما بحث عنه مستخدمو "غوغل" في الشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 11:22 صباحاً - أعلنت غوغل قوائم عمليات البحث الأكثر رواجا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022 على محرك البحث.

وأظهرت القوائم أن "سعر الدولار مقابل الجنيه" احتل المركز الأول في البحث في مصر، فيما جاء "مؤتمر المناخ" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في المركز الثاني، وكانت أغنية "الغزالة رايقة" من فيلم (من أجل زيكو) على قمة قائمة الترفيه.

وفي الإمارات، تصدر كأس العالم لكرة القدم 2022 قوائم البحث ومن بعده لعبة "ووردل" الإلكترونية فيما كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخصية الأكثر بحثا.

وفي السعودية، تصدرت منصة التعليم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث ومن بعدها "نظام نور" لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونيا كما كانت الإعلامية شيرين أبو عاقلة، من بين أكثر الشخصيات بحثا.

وقالت غوغل في بيان "تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتماما متزايدا من الأفراد مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت: "يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار، بنسبة 74 بالمئة بالإمارات و62 بالمئة بالسعودية و68 بالمئة بمصر".