أبو الغيط يشارك فى أعمال القمة العربية الصينية الأولى بالرياض

جدة - نرمين السيد - يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية "الرياض" للمشاركة فى أعمال القمة العربية - الصينية الأولى التى تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الجمعة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصينى جين بينغ، وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.





وقال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدى إن انعقاد هذه القمة يأتى فى ضوء ما اتفق عليه الجانبان خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى- الصينى ، وبما يسهم فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين والدول العربية والارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين. وكان وفد رسمى من الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية وصل أمس إلى "الرياض"، لمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية فى المملكة العربية السعودية للإعداد لهذه القمة الهامة والتاريخية.

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