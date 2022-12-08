زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة "سوكابومى"، وعلى عمق 104 كيلومترات.. مشيرة إلى أنه ليس هناك احتمال من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى".
وأشار الراديو إلى أن الزلزال تسبب فى فرار السكان من منازلهم فى مدينة "سوكابومى".
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