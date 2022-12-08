الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم اعتقال 5 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة نابلس الشمالية، بعد مداهمة منازلهم، فيما تم اعتقال والد الشهيد مجاهد حامد وشقيقه خالد بعد مداهمة منزل العائلة فى بلدة سلواد.
وأضافت المصادر أنه تم اعتقال 4 أشخاص من مخيم جنين واستشهد 3 صباح اليوم، بينما تم اعتقال 3 بينهم صحفى من مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، وفى الخليل، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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