رئيس وكالة الطاقة الذرية يزور كوريا الجنوبية.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، أن رافائيل جروسى، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيجرى زيارة لمدة أربعة أيام إلى كوريا بداية من يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مجموعة من القضايا النووية مع كبار المسؤولين الحكوميين.





ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن بيان الخارجية أن جروسى من المقرر أن يبحث عدة مواضيع بما يشمل البرنامج النووى لـ كوريا الشمالية وخطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط فى الربيع المقبل. يذكر أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد الأولى التى يقوم بها إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2019.

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