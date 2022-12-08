البنتاجون: لم نكن على علم مسبق باستهداف كييف لأراض روسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت سينج فى بيان يوم الأربعاء: "يمكننى القول إننا لسنا على اتصال دائم أو تنسيق مع كييف بشأن الضربات التى تخطط لها، ولكننا بالتأكيد نتعاون مع زملائنا الأوكرانيين".

وأكدت أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد الجانب الأوكرانى بما يرى أنه فى حاجة إليه من أسلحة وأنظمة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون "إنهم (الأوكرانيون) يتخذون بأنفسهم قرارات بشأن الأهداف ومتى سينفذون العملية، نحن نقدم لهم المساعدة العسكرية".

وأشارت إلى أنه "ليس من الضرورى إبلاغنا أو علمنا بأى ضربات على الأراضى الروسية".

وأضافت سينج: "سنوفر لهم ما يحتاجون إليه لحماية أراضيهم وحماية مواطنيهم فى ساحة المعركة"، وقالت: "بالطبع لا نريد تصعيدا. لا نريد حربا مع روسيا. لكننا سنوفر الإمكانية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها".