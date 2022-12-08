جدة - نرمين السيد - وأضافت سينج فى بيان يوم الأربعاء: "يمكننى القول إننا لسنا على اتصال دائم أو تنسيق مع كييف بشأن الضربات التى تخطط لها، ولكننا بالتأكيد نتعاون مع زملائنا الأوكرانيين".
وأكدت أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد الجانب الأوكرانى بما يرى أنه فى حاجة إليه من أسلحة وأنظمة.
وقالت المتحدثة باسم البنتاجون "إنهم (الأوكرانيون) يتخذون بأنفسهم قرارات بشأن الأهداف ومتى سينفذون العملية، نحن نقدم لهم المساعدة العسكرية".
وأشارت إلى أنه "ليس من الضرورى إبلاغنا أو علمنا بأى ضربات على الأراضى الروسية".
وأضافت سينج: "سنوفر لهم ما يحتاجون إليه لحماية أراضيهم وحماية مواطنيهم فى ساحة المعركة"، وقالت: "بالطبع لا نريد تصعيدا. لا نريد حربا مع روسيا. لكننا سنوفر الإمكانية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: لم نكن على علم مسبق باستهداف كييف لأراض روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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