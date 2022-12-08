العالم اليوم - دفاع هولندا يعلق على خطر ميسي: لم نناقش الأمر

انتم الان تتابعون خبر دفاع هولندا يعلق على خطر ميسي: لم نناقش الأمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - تتجه الأنظار الجمعة للقاء المرتقب بين هولندا والأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022، والذي يتوقع أن يتميز بندية كبيرة وخصوصا مع مشاركة لاعبين مميزين أمثال ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.

واستبق المنتخب الهولندي اللقاء بتصريحات ركزت على التهديد الذي يمكن أن يشكله ميسي في المباراة.

وقال المدافع الهولندي ناثان أكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنهم لم يتحدثوا عن مهاجم باريس سان جرمان في المعسكر الهولندي.

وأضاف أكي: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. إيقافه سيكون صعبا للغاية. لم نتحدث عن ذلك بعد، لقد مررنا ببضعة أيام مريحة ولم نفكر في ميسي بعد".

وتابع: "الأمر لا يقتصر على ميسي فقط، فهم يمتلكون لاعبين رائعين آخرين وستكون مباراة رائعة".

ماذا قال فان دايك عن مواجهة ميسي؟