العالم اليوم - بورصة طوكيو قرب أدنى مستوى في شهر متأثرة بإغلاق وول ستريت

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو قرب أدنى مستوى في شهر متأثرة بإغلاق وول ستريت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 10:24 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات الخميس قرب أدنى مستوى في شهر متأثرا بإغلاق ضعيف لوول ستريت وسط مخاوف اقتصادية فضلا عن نتائج أعمال شركات.

وانخفض نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 27574.43 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 1941.50 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض مساء بعد جلسة متقلبة في وول ستريت إذ حاول المستثمرون تلمس اتجاه واضحا بينما يقيمون كيفية تأثير تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي على الشركات.

وفي بورصة طوكيو تراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 0.94 بالمئة، وانخفض سهم سوني جروب لصناعة الألعاب والمعدات الصوتية 1.93 بالمئة في حين نزل سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.6 بالمئة.

وهوى سهم نيدك لصناعة المحركات 2.89 بالمئة ليكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.

وعلى الجانب الآخر، قفز سهم مجموعة سوفت بنك 2.15 بالمئة وكان الأكثر دعما للمؤشر نيكي بعد تقرير ذكر أن الرئيس التنفيذي للمجموعة ماسايوشي سون رفع حصته في الشركة إلى 34 بالمئة ليقترب من الاستحواذ على الشركة.