وزارة الدفاع الأمريكية: لم نعلم بتخطيط أوكرانيا لاستهداف أراض روسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينج، إن البنتاجون لم يكن على علم مسبق باستهداف أوكرانيا لأراض روسية، وإن واشنطن لا تنسق كل شيء مع كييف.

وأضافت سينج: “يمكنني القول إننا لسنا على اتصال دائم أو تنسيق مع كييف بشأن الضربات التي تخطط لها، ولكننا بالتأكيد نتعاون مع زملائنا الأوكرانيين”، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد الجانب الأوكراني بما يرى أنه في حاجة إليه من أسلحة وأنظمة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون “إنهم (الأوكرانيون) يتخذون بأنفسهم قرارات بشأن الأهداف ومتى سينفذون العملية، نحن نقدم لهم المساعدة العسكرية”.

وأشارت إلى أنه “ليس من الضروري إبلاغنا أو علمنا بأي ضربات على الأراضي الروسية”.

وأضافت سينج: “سنوفر لهم ما يحتاجون إليه لحماية أراضيهم وحماية مواطنيهم في ساحة المعركة”.

وقالت: “بالطبع لا نريد تصعيدا. لا نريد حربا مع روسيا. لكننا سنوفر الإمكانية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها”.