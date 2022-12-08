تركيا: تزايد عدد ناقلات النفط المنتظرة في مضيق البسفور

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 09:33 صباحاً - قالت وكالة شحن إن عدد ناقلات النفط المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البسفور صوب البحر المتوسط ارتفع بواقع خمس ناقلات إلى 16 اليوم الخميس، وسط محادثات بين الغرب ومسؤولين أتراك بشأن إجراءات لحل مشكلة اصطفاف الناقلات في المنطقة.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية إن تلك المحادثات تنعقد بعد أن طبقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي قيودا جديدة في الخامس من الشهر الجاري على صادرات النفط الروسية.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، التعامل مع صادرات الخام الروسية ما لم تبع وفقا لسقف سعر حددوه للخام الروسي بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط في وقت الحرب.

لكن إجراء منفصلا تطبقه تركيا منذ بداية الشهر تسبب في تكدس الناقلات المنتظرة، إذ يلزم السفن بتقديم دليل على التغطية التأمينية خلال مدة الانتقال في مضيق البسفور لدى التوقف في الموانئ التركية.