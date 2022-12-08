الصين تسجل 21439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 08:29 صباحاً - ذكرت لجنة الصحة الوطنية يوم الخميس أن الصين سجلت 21439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من ديسمبر كانون الأول هي 4079 ظهرت عليها أعراض و17360 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 25321 إصابة جديدة هي 4409 مصحوبة بأعراض و20912 دون أعراض.

وباستبعاد حالات الإصابة الوافدة من الخارج، سجلت الصين 21165 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 4031 مصحوبة بأعراض و17134 بلا أعراض، انخفاضا من 25115 في اليوم السابق.

ولم يتم رصد أي وفيات جديدة مثل اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية عند 5235.

وحتى السابع من ديسمبر كانون الأول سجلت الصين 354017 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وانخفض عدد الحالات في الصين بينما تجري البلاد تغييرات جوهرية في سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار الفيروس.