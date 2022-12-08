بيان مشترك من وزير الخارجية الإيطالى ونائبة بلينكن

جدة - نرمين السيد - تباحث ويندى شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، وأنطونيو تاجانى وزير الخارجية الإيطالى، فى روما، حول زيادة تعميق التحالف بين الولايات المتحدة وإيطاليا؛ لمواجهة التحديات العالمية.





وأصدر الجانبان، بيانًا مشتركًا على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أكدا فيه أهمية الدعم الموحد لـ أوكرانيا فى مواجهة الهجمات الروسية القاسية على الشعب الأوكرانى وبنيتها التحتية. والتقت شيرمان أيضا بالمستشار الدبلوماسى لرئيسة الوزراء الإيطالية، السفير فرانشيسكو تالو وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا عزمهما المشترك على دعم التحالف عبر الأطلسى والشراكة الثنائية العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وإيطاليا. وسلطت شيرمان، فى لقائها، مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتورى سيكى، الضوء على قوة الشراكة الأمريكية مع إيطاليا الحليفة فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" والتعاون المستمر لدعم أوكرانيا والجهود المشتركة لمعالجة أمن الطاقة.

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