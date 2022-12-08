بوتين: روسيا الاتحادية الضامن الوحيد لـ وحدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، قال بوتين فى اجتماع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، قوله: "إن الغرب تجاهل المصالح المشروعة لسكان دونباس وروسيا". وأضاف أن القوميين البولنديين "ينامون ويحلمون" بالاستيلاء على الغرب الأوكرانى الذى حصلت عليه أوكرانيا نتيجة لقرارات "ستالين" فى أعقاب الحرب العالمية الثانية".

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