رئيسة الحكومة التونسية: نتطلع لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، مع النائب المساعد لدى الرئيس الأمريكى ومجلس الأمن القومى ومنسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، ووزيرة المالية سهام البوغديرى نمصية.

واستعرضت نجلاء رمضان آخر مستجدات الإعداد للاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة فى تونس، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية، واستكمال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار .

من جانبه، أكد المسئول الأمريكى أهمية مشاركة تونس بأعلى مستوى فى القمّة الأمريكية الإفريقية التى تستضيفها واشنطن فى منتصف ديسمبر الجارى ، معتبرا أن هذه القمّة تُعدّ فرصة سانحة لتدعيم علاقات التعاون الثنائى والثلاثى بين تونس والولايات المتحدة والقارة الإفريقية.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أنه حضر اللقاء من الجانب الأمريكى كل من مدير شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومى جيرمى بيرندت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الأدنى ييل لمبيرت، والقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشى.