استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها، وهو ما أعلنته وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحى باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على اسطح البنايات المرتفعة.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية فى محافظة جنين، اليوم الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى، داعية جميع المواطنين للمشاركة فى تشييع جثامينهم.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة فى جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجارى إلى 216 شهيدا، بينهم 164 فى الضفة الغربية، و52 فى قطاع غزة.