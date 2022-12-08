تدمير وكر لـ عصابات داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية، عن أصدرت خلية الإعلام بيانًا قالت فيه، أن قيادة العمليات المشتركة تستمر فى إعداد الخطط لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية.
وأضاف البيان أنه "استنادًا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفنى لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، حيث استهدف طيران القوة الجوية وكرًا مهمًا للإرهابيين".
وأضاف البيان أن الوكر "يعد مقر قيادة وسيطرة عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فى محافظة كركوك"، كاشفا عن تدمير الوكر بالكامل وتحويله إلى ركام.
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