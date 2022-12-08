إقرار الميزانية العامة الجديدة لـ السعودية بفائض 16 مليار ريال

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء السعودى إقرار الميزانية العامة للمملكة للعام المالى 2023، وذلك خلال اجتماعه، الذى عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بإقرار بنود الميزانية للعام المالى 2023 والتى تم تقدير الإيرادات بها بنحو 1،130 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات بنحو 1،114 مليار ريال، فيما تم تقدير الفائض بنحو 16 مليار ريال سعودى.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادى التى تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل، وتقوية المركز المالى للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوى واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأوضح أن الحكومة تستهدف فى ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة فى تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادى والاجتماعى، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادى وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

وتوقع ولى العهد السعودى أن يبلغ الفائض فى عام 2022 نحو 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن هذه الفوائض المتحققة فى الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالى للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.