وزير يمنى: هجمات الميليشيات الحوثية أوقفت إيرادات النفط البالغة 75%

جدة - نرمين السيد - عبر وزير النفط اليمنى، سعيد الشماسى، عن استنكاره لاعتداءات ميليشيات الحوثى الإرهابية على المنشآت الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تشكل تهديدا بتوقف الإيرادات النفطية التى تشكل 75 % من موازنة الدولة وتغطى مرتبات الموظفين واعتمادات الواردات الغذائية.





ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الشماسى، أمس الأربعاء، فى عدن مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، جابريل مونريرا، وسفراء فرنسا وألمانيا وسويسرا المعتمدين لدى اليمن، لبحث أبعاد الجوانب الإنسانية لاستهداف المنشآت النفطية وتأثيرها على مساعى عملية السلام فى اليمن.

وأشار الشماسى إلى التبعات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف ميليشيات الحوثى وما يترتب عليه نتائج وخيمة فى مضاعفة معاناة المواطنين فى مختلف المجالات، لافتًا إلى ممارسات ميليشيا الحوثى التى دأبت عليها وتنصلها من الالتزام بالهدنة والاتفاقيات ورفض صرف مرتبات الموظفين فى مناطق سيطرتها عقب دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة والتى قدرت عائدات البيع فيها حتى منتصف نوفمبر الماضى بأكثر من 300 مليار ريال يمنى وهو ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكى.

وأوضح وزير النفط اليمنى أن "ميليشيات الحوثى تعمل على افتعال الأزمات واحتكار بيع المشتقات بالسوق السوداء لجنى الأرباح والتكسب لصالح قياداتها"، مبينا أن الوضع حاليا أصبح معقدا ويتطلب اتخاذ إجراءات رادعة للأعمال "الإرهابية"، مشددا على أن المسؤولية مشتركة فى التصدى للهجمات الحوثية "الإرهابية" التى تهدد خطوط الملاحة الدولية والجوانب المتصلة بالأعمال الإنسانية فى اليمن.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى أن الاتحاد سيواصل دعم اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية منددا بالأعمال الإرهابية التى قامت بها ميليشيات الحوثى على المنشآت النفطية.