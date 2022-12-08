القاهرة الإخبارية: عزل رئيس بيرو وتولى نائبته المنصب مؤقتا

جدة - نرمين السيد - وكشفت وكالات أنباء عالمية أن دينا بولوارتى، المحامية البالغة من العمر 60 عاما، أدت اليمين كأول رئيسة لـ بيرو، بعد ساعات فقط من محاولة كاستيلو حلّ البرلمان فى خطوة لقيت استنكارًا باعتبارها محاولة انقلاب.

وكشفت عن أن الاضطرابات فى بيرو بدأت يوم أمس الأربعاء، مع ثالث محاولة لعزل كاستيو، المعلم السابق فى مدرسة ريفية، والذى تولّى بشكل غير متوقّع السلطة من النخبة السياسية التقليدية فى بيرو قبل 18 شهرًا.

وكان كاستيلو قد أعلن، فى خطاب متلفز، حلّ الكونغرس الذى تهيمن عليه المعارضة، وفرض حظر تجوّل، مشيرًا إلى أنّه سيحكم بمراسيم تشريعية.

ومع توالى المواقف المستنكرة لخطابه، أعلن أعضاء المجلس التشريعى تحدى رئيس بيرو، واجتمعوا فى وقت أبكر، ممّا كان مقررا؛ لمناقشة اقتراح العزل ووافقوا عليه بأغلبية 101 من إجمالى 130 نائبًا.

ولفتت الوكالات العالمية إلى أنه تم إعلان عزل كاستيلو، وسط هتافات عالية، ونشرت الشرطة الوطنية، صورة على تويتر لـ كاستيلو جالسًا بلا قيود في مركز الشرطة، بعد التصويت على عزله، مشيرة إلى أنها تدخلت لأداء واجبها، ووصفت كاستيلو بأنه "رئيس سابق"، فيما لم يتضح إذا كان قد تم احتجازه أم لا.