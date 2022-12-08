وأضاف، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الحادثة تكشف عن الخطر الداهم والمستدام الذى تمثله الألغام التى زرعتها ميليشيا الحوثى الإرهابية بشكل عشوائى، وهى الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، فى المدن والقرى والعزل والأحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، والتى يذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن هذه الحادثة تؤكد كذب مزاعم وادعاءات ميليشيا الحوثى الإرهابية بالتعاون فى عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها فى محافظة الحديدة وبقية مناطق سيطرتها، وتراخى الأمم المتحدة وهيئاتها ومكاتبها فى التعامل مع الميليشيا، بل وتورطها فى تقديم دعم مباشر للقتله تحت غطاء نزع الألغام.
ودعا إلى وقف فورى لكافة أشكال الدعم الذى تقدمه هيئات ومكاتب الأمم المتحدة لميليشيا الحوثى بذريعة دعم برامج مكافحة الألغام، فى تجاهل لحقيقة أنها الطرف الوحيد الذى يصنع ويزرع تلك الألغام والعبوات الناسفة فى اليمن، وأن الأموال التى يتلقاها تذهب لتمويل وتوسيع تلك الأعمال الإجرامية.
وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة والمبعوث الأممى بإصدار تعليق واضح ازاء الحادثة، وادانة جرائم زراعة الألغام الحوثية التى راح ضحيتها آلاف وما تزال تحصد المدنيين بشكل يومى، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا باعتبارهم "مجرمى حرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإعلام اليمنى: ألغام الحوثيين هى الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.