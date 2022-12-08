وزير الإعلام اليمنى: ألغام الحوثيين هى الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإريانى، إن نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، الجنرال مايكل بيرى، وفريقه، من انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيا الحوثى، يجسد حجم الخطر الذى تمثله تلك الألغام على حياة وحاضر ومستقبل اليمنيين.





وأضاف، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الحادثة تكشف عن الخطر الداهم والمستدام الذى تمثله الألغام التى زرعتها ميليشيا الحوثى الإرهابية بشكل عشوائى، وهى الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، فى المدن والقرى والعزل والأحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، والتى يذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن هذه الحادثة تؤكد كذب مزاعم وادعاءات ميليشيا الحوثى الإرهابية بالتعاون فى عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها فى محافظة الحديدة وبقية مناطق سيطرتها، وتراخى الأمم المتحدة وهيئاتها ومكاتبها فى التعامل مع الميليشيا، بل وتورطها فى تقديم دعم مباشر للقتله تحت غطاء نزع الألغام.

ودعا إلى وقف فورى لكافة أشكال الدعم الذى تقدمه هيئات ومكاتب الأمم المتحدة لميليشيا الحوثى بذريعة دعم برامج مكافحة الألغام، فى تجاهل لحقيقة أنها الطرف الوحيد الذى يصنع ويزرع تلك الألغام والعبوات الناسفة فى اليمن، وأن الأموال التى يتلقاها تذهب لتمويل وتوسيع تلك الأعمال الإجرامية.

وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة والمبعوث الأممى بإصدار تعليق واضح ازاء الحادثة، وادانة جرائم زراعة الألغام الحوثية التى راح ضحيتها آلاف وما تزال تحصد المدنيين بشكل يومى، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا باعتبارهم "مجرمى حرب".