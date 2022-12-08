وزير الخارجية السعودى: العلاقات مع الصين واعدة وتسير بخطوات متسارعة

وتأتى زيارة الرئيس شى جين بينج، لعقد قمة "سعودية - صينية" بمشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، وعقد "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية.
وقال وزير الخارجية السعودى، فى تصريحات له، مساء أمس الأربعاء، إن العلاقات بين المملكة والصين استراتيجية ووثيقة فى ظل التطورات والتغيرات التى تشهدها الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة والثقة المتبادلة والتعاون والتنسيق المستمر، منوهًا بما أسهمت به اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى من تطوير للعلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تسير بخطواتٍ متسارعة فى ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، اللتان تطرحان فرصًا واعدة للتعاون والمنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، مبينًا أن الصين تحتل المركز الأول كشريك تجارى للمملكة، والمركز الأول كوجهة للصادرات والواردات السعودية منذ عام 2018، ومشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 309 مليارات ريال فى العام 2021م بزيادة 39% على العام 2020م.
وفى ختام تصريحه، أكد وزير الخارجية السعودى أن المملكة تتطلع للعمل مع جمهورية الصين الصديقة والأشقاء فى دول الخليج والدول العربية من خلال القمم الثلاث التى تستضيفها العاصمة الرياض على تكثيف التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية؛ تحقيقًا لتطلعات دولنا وشعوبنا نحو المزيد من الأمن والاستقرار.
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