الرئيس التونسى يزور السعودية غدا للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة التونسية -فى بيان اليوم الأربعاء- أن زيارة الرئيس قيس سعيد للمملكة تأتى تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى التى ستنعقد بالرياض.

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