العالم اليوم - "أرخص من السابق".. "أبل" تغير طريقة التسعير في "آب ستور"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 ديسمبر 2022 01:20 صباحاً - أعلنت شركة "أبل" أنها بدأت اعتماد نظام تسعير جديد داخل متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور"، في تغيير يعد الأكبر من نوعه منذ إطلاق المتجر عام 2008.

وسيوفر نظام التسعير الجديد في "آب ستور" 700 خيار تسعير إضافي، وأدوات تساعد مُلاك التطبيقات على تحديد أسعار تطبيقاتهم وخدماتهم بمبالغ أرخص من السابق، مما يعتبر نقلة نوعية في طريقة تفكير الشركة التي تواجه اتهامات بممارسة الاحتكار في متجرها من خلال الحد من المنافسة، وعدم توفير خيارات متنوعة للأسعار.

وأتاح تغيير طريقة التسعير في "آب ستور" لمُلاك التطبيقات البدء بتسعير تطبيقاتهم من مبلغ 0.29 دولارا، في حين أن السعر الأدنى الذي كانت تسمح به "آبل" في السابق هو 0.99 دولارا.

ورفعت الشركة أيضا الحد الأقصى المسموح به لسعر التطبيق من ألف دولار في السابق إلى 10 آلاف دولار حاليا.

900 خيار للتسعير

ويقول أخصائي شؤون التكنولوجيا والتسويق جورج داغر، في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن "آب ستور" سيعتمد من الآن على 900 خيار تسعير، مقارنة بـ200 في السابق، مما يعني أن المستخدمين سيلاحظون تنوعا كبيرا جدا في أسعار الخدمات والتطبيقات الظاهرة أمامهم.

وأشار داغر إلى أن "أبل كانت تفرض في السابق أن تنتهي الأسعار داخل متجرها برقم 99، مثل 0.99 دولارا، أما الآن فقد بات بالإمكان عرض أسعار تنتهي بـ0.95 أو 0.90 أو حتى برقم صحيح".

ويضيف أخصائي شؤون التكنولوجيا والتسويق، أن أي تطبيق سيتم عرضه بمبلغ يفوق الألف دولار داخل "آب ستور"، سيحتاج موافقة خاصة من "أبل" التي ستعمد إلى التدقيق بالدوافع وراء عرضه بهذا السعر المرتفع.

ويرى داغر أن الشركة اضطرت لإدخال هذه التغييرات الجذرية والتراجع خطوة إلى الوراء، في ظل الهجمة التي تتعرض لها بسبب السياسات غير العادلة المعتمدة في "آب ستور".

مرونة للمطورين بالتسعير

ويكشف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يتجه لاتخاذ قرار في مارس 2023، يقضي بإلزام "أبل" بالتخلي عن سياسية الدفع حصرا بنظامها، التي تجبر مستخدمي "آيفون" على إتمام أي عملية شراء داخل التطبيق، من خلال نظام الدفع الخاص بها بهدف تحصيل عمولة من الإيرادات التي يحققها مالك التطبيق.

وأكد أن التغييرات في نظام التسعير على "آب ستور" ستستمر بالظهور كامل عام 2023، مما سيمنح المطورين مرونة غير مسبوقة في تسعير منتجاتهم بـ45 عملة أساسية.