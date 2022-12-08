واشنطن : تصريحات بوتين عن التسلح النووي غير مسؤولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 12:29 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن التسلح النووي غير مسؤولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه تم إرسال 31 طردًا مشبوهًا إلى سفارات وقنصليات أوكرانية في 15 دولة، مشيرًا إلى أن "حملة الإرهاب" ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين غير مسبوقة، ليس فقط في سياق أوكرانيا، ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

وأضاف كوليبا - في منشور على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء - : "في اليومين الماضيين، تم إرسال طرود مشبوهة إلى السفارات في إيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا والدنمارك، وكذلك القنصلية في جدانسك ببولندا. وفي المجمل، لدينا بالفعل 31 حالة في 15 دولة: النمسا ولفاتيكان والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكازاخستان وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا والولايات المتحدة والمجر وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك".