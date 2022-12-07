بعد إعلان البرلمان عزله.. اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:25 مساءً - قالت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها بأن الشرطة في بيرو اعتقلت رئيس البلاد بيدرو كاستيلو بعد إعلان البرلمان عزله من منصبه.

صوت الكونجرس في بيرو يوم الأربعاء على الإطاحة بالرئيس بيدرو كاستيلو في محاكمة عزل بعد ساعات من إعلانه أنه سيحل المجلس التشريعي بمرسوم وألقى بدولة الأنديز في أزمة دستورية كاملة.

متجاهلًا محاولة كاستيلو إغلاق الكونجرس، مضى المشرعون قدمًا في محاكمة الإقالة، مع 101 صوتًا لصالح عزله، وستة ضده و10 امتناع عن التصويت. استدعت الهيئة التشريعية نائبة الرئيس دينا بولوارت لتولي منصبها.

وبينما لم يتضح من الذي سينتصر في النهاية، بدا أن كاستيلو يفقد قبضته على السلطة حيث تخلى عنه الحلفاء وانتقد الوزراء والقوات المسلحة والشرطة والسفير الأمريكي تحركه لإغلاق الكونغرس خارج القنوات القانونية العادية.

وشهدت بيرو، التي مرت سنوات من الاضطرابات السياسية، مواجهات كبيرة بين الرئيس والكونجرس من قبل.

قام الرئيس مارتن فيزكارا بحل الكونجرس وتم عزله لاحقًا في عام 2020. قبل ثلاثة عقود، أعلن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، المسجون حاليًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، عن حل الكونجرس.