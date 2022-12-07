رئيس الوزراء العراقى يوجه بالتحقيق فى أحداث محافظة ذى قار

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب رئيس الوزراء فى بيان أن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذى قار لإجراء التحقيق فى حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين.

وكان مصدر أمنى عراقى أفاد، اليوم بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين فى تظاهرات بمحافظة ذى قار، تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المحافظ.