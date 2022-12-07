جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب رئيس الوزراء فى بيان أن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذى قار لإجراء التحقيق فى حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين.
وكان مصدر أمنى عراقى أفاد، اليوم بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين فى تظاهرات بمحافظة ذى قار، تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المحافظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء العراقى يوجه بالتحقيق فى أحداث محافظة ذى قار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.