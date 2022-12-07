إصابة المفكر الفلسطينى وليد دقة بالسرطان فى سجن الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأوضح النادى، فى بيان صحفى، أن الأسير دقة نُقل إلى مستشفى "برزلاى" الإسرائيليّ، وتبين أنّه يُعانى من هبوط حاد فى الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّدت إصابته بسرطان الدّم "اللوكيميا".

وحمل نادى الأسير والحركة الوطنية الأسيرة بكافة مكوناتها، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحيّة التى وصل لها الأسير دقة، نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)، التى تعرض لها، ورفاقه الأسرى المرضى على مدار عقود.

وأكّد نادى الأسير الفلسطينى أنّ الأسير دقة، عانى من سنوات من مشاكل فى الدّم، ولم تُشخص فى حينها أنها سرطان، ومنذ نحو عامين كان من المفترض أن يخضع لفحوص دورية للدم، إلا أنّ إدارة السّجون ماطلت فى ذلك.

والأسير دقة مُعتقل منذ الـ25 من مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى فى سجون الاحتلال، حيث ساهم فى العديد من المسارات فى الحياة الاعتقالية للأسرى، خلال مسيرته الطويلة فى الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا فى فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازى"، "ويوميات المقاومة فى مخيم جنين"، "وصهر الوعى"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سر السيف" مؤخرا.

وفى عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفى فبراير عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر نُطفة مهربة.

وتعرض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادى، والنقل التعسفيّ.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.