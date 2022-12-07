العالم اليوم - أزمة المحروقات تجمد النشاط الرياضي في سوريا

انتم الان تتابعون خبر أزمة المحروقات تجمد النشاط الرياضي في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 10:20 مساءً - أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، أعلى سلطة رياضية في سوريا، تعميما الأربعاء بتأجيل كافة الأنشطة الرياضية في خضم شحّ كبير في المحروقات، من أجل تخفيف العبء عن الأندية الرياضية.

وكشف رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، فراس معلا، في تصريحات عن "إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في سوريا حتى نهاية العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

بدوره، قال مهند فقير أمين عام اتحاد كرة القدم لوكالة "فرانس برس" إنه تقرر "تأجيل بطولات الدوري المحلي لكرة القدم بسبب صعوبة تنقل الأندية لعدم توفر المشتقات النفطية".

وجاء في تعميم لاتحاد كرة القدم، الأربعاء، إن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم قد قرر ايقاف النشاط الرياضي لكافة الدرجات والفئات العمرية على أن يتم تحديد العودة إلى النشاط بداية العام القادم 2023.

وبعد أكثر من عقد من الحرب، تعاني سوريا من شحّ كبير في المحروقات بسبب العقوبات الغربية على الاستيراد من الخارج، بجانب خروج حقول نفط عن سيطرة الحكومة.

وازدادت حدة الأزمة سوءاً خلال الأسابيع الأخيرة، مع ساعات تقنين طويلة وصلت إلى 10 ساعات متواصلة مقابل ساعة تغذية واحدة.

وأصدرت الحكومة خلال الأيام الماضية قرارات تقشفية عدة، بينها تعطيل المؤسسات العامة ليومين إضافيين ووقف جميع مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات.

كما خرجت مراكز تابعة للشركة السورية للاتصالات عن الخدمة مؤقتاً بسبب صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.