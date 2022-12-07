العالم اليوم - جورجينا تنتقد قرار المدرب بإخراج رونالدو من تشكيلة البرتغال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 10:20 مساءً - انتقدت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، قرار مدرب البرتغال بإجلاس قائد المنتخب على دكة البدلاء أمام سويسرا في مونديال 2022.

وقرر مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس عدم إشراك رونالدو، في مباراة دور الـ16 من المونديال، أمام سويسرا، بينما أشرك المهاجم الشاب غونسالو راموس، الذي تألق وسجل 3 أهداف.

وفي تعليقها على المباراة، نشرت جورجينا رودريغيز، صورا لها في استاد المباراة، وعلقت بعبارة أبدت فيها استياءها من قرار سانتوس.

وكتبت رودريغيز: "ياللأسف لم نستمتع بمشاهدة أفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة. الجماهير لم تتوقف عن مناداة اسمك".

وأضافت بتهكم: "أتمنى من الله ومن صديقك فيرناندو أن يجعلون البرتغال تنتصر هذه الليلة".

البرتغال انتصرت بنتيجة عريصة، 6-1، دون الحاجة إلى رونالدو، الذي دخل في نهاية اللقاء ولم ينجح بالتسجيل.