أمريكا تتعهد بمضاعفة إمدادات الغاز إلى بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 08:35 مساءً - قالت حكومة المملكة المتحدة، إن الشراكة الجديدة مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة، ستدفع العمل لتقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية، وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتكثيف التعاون في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة النووية والمتجددة.

وتابعت أن شراكة "المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف"، سيتم توجيهها من قبل مجموعة عمل مشتركة لكلا البلدين، والتي تضم مسؤولين من البيت الأبيض والحكومة البريطانية.

ولفتت إلى أنه من بين أمور أخرى، ستبذل المجموعة جهودا للتأكد من زيادة السوق لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وجاء في إعلان الحكومة البريطانية الأربعاء: "كجزء من هذا، ستسعى الولايات المتحدة جاهدة لتصدير ما لا يقل عن 9-10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر محطات المملكة المتحدة".

يزيد ذلك على ضعفي المستوى الذي صدرته الولايات المتحدة في عام 2021، كما ينص الاتفاق على الاستفادة من "البنية التحتية الرائدة" في الاستيراد للمملكة المتحدة.

وأضافت: "ستعمل المجموعة أيضا على تقليل الاعتماد العالمي على الطاقة الروسية من خلال دفع الجهود لزيادة كفاءة الطاقة ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتسريع تطوير الهيدروجين النظيف عالميا وتعزيز الطاقة النووية المدنية باعتبارها استخداما آمنا للطاقة".