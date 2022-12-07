العالم اليوم - بانون يعلق على الضربة الضائعة.. وماذا قال الركراكي للاعبين؟

انتم الان تتابعون خبر بانون يعلق على الضربة الضائعة.. وماذا قال الركراكي للاعبين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - أضاع المدافع المغربي بدر بانون ركلة جزاء أمام إسبانيا، أحزنت المغاربة للحظات، لكنها لم تؤثر على الانتصار التاريخي لأسود الأطلس في مونديال 2022.

بانون دخل في نهاية مواجهة إسبانيا والمغرب، لتنفيذ ركلة ترجيحية، كونه لاعب متخصص بهذه الركلات، لكن حارس إسبانيا أوناي سيمون تصدى للركلة.

وفي حديثه لموقع "كود" المغربي، قال بانون إن مدرب المنتخب وليد الركراكي أخبر اللاعبين قبل تنفيذ ركلة الجزاء بأن "يصفوا النية"، مشيرا إلى أن هذا هو ما فعلوه بالضبط.

وقال بانون: " أعتذر للجمهور المغربي على طريقة تنفيذي لركلة الترجيح. لم أكن راضيا عما حصل، أعرف أن هناك لاعبين كبارا في المنتخب الإسباني أضاعوا بدورهم ركلات ترجيح".

وأكد بانون أن التأهل هو إنجاز تاريخي "لا ينسى"، وإن الطموح "يزداد"، مشيرا إلى أن هدفهم دائما الحصول على اللقب، منذ اليوم الأول.