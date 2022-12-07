العالم اليوم - غوغل تكشف عمليات البحث الأكثر رواجا بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - أعلنت غوغل، الأربعاء، قوائم عمليات البحث الأكثر رواجا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022 على محرك البحث بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات.

وأظهرت القوائم أن "سعر الدولار مقابل الجنيه" احتل المركز الأول في البحث في مصر فيما جاء "مؤتمر المناخ" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في المركز الثاني.

وفي الإمارات، تصدر كأس العالم لكرة القدم 2022 قوائم البحث ومن بعده لعبة "ووردل" الإلكترونية، فيما كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخصية الأكثر بحثا.

وفي السعودية، تصدرت منصة التعليم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث ومن بعدها "نظام نور" لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونيا.

وقالت غوغل في بيان إنه "تم إعداد القوائم من خلال النظر إلى المواضيع والأسئلة التي لاقت اهتماما متزايدا من الأفراد مقارنة بالعام الماضي".

وأضافت "يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحث لمتابعة الأخبار، بنسبة 74 بالمئة في الإمارات، و62 بالمئة في السعودية و68 بالمئة في مصر".

وقال نجيب جرار مدير تسويق المنتجات في غوغل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكس نتائج البحث هذا العام مدى لجوء الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن معلومات دقيقة وموثوقة على غوغل".