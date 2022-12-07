155 مصاباً باصطدام قطارين في إسبانيا
أصيب 155 شخصاً بجروح جراء تصادم قطارين اليوم الأربعاء في إحدى ضواحي مدينة برشلونة الإسبانية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خدمة الطوارئ الطبية الإسبانية في بيان لها، القول: إن حادث تصادم بين قطارين وقع في محطة مونتكادا ريكساك مانريسا التي تبعد 10 كيلو مترات عن مدينة برشلونة ما ادى إلى إصابة 155 راكباً بجروح طفيفة.. مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات خطيرة بين الركاب.
بدورها قالت وزيرة النقل راكيل سانشيز في تصريح لدى وصولها إلى مكان الحادث: إن القطار المتواجد في مكان الحادث كان يقوم بمناورة، وقام بتفعيل مكابحه أثناء التصادم.. لافتة إلى أنها مناورة تتم بشكل متكرر في هذه المحطة، كما في أماكن أخرى كثيرة وهي مناورة آمنة.
وأكدت سانشيز أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الحادث.. مشيرة إلى أن حركة القطارات عادت في الاتجاهين بعد توقفها جراء الحادث.
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