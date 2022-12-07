نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية القضاء على الرائحة الكريهة من الثلاجة بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثلاجة هي جهاز كهربائي يستخدم بشكل أساسي لحفظ الطعام عند درجة حرارة منخفضة جدًا بحيث يظل صالحًا للأكل لأطول فترة ممكنة، لأن التجميد يساعد على تثبيط أو إبطاء نشاط البكتيريا في الطعام مما يمنعه من أن يفسد أو يتحلل أثناء التجميد ويساعد على وقف نمو البكتيريا تمامًا، مما يساعد في الحفاظ على الطعام لفترة طويلة، والتي يمكن أن تستمر لعدة أشهر.

طرق التخلص من الرائحة الكريهة للثلاجة

هناك العديد من الطرق البسيطة للتخلص من الروائح الكريهة للثلاجة، منها:

استخدام بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز).

تساعد في التخلص من الروائح الكريهة للثلاجة لأنه يمكن استخدامها بعدة طرق لتحقيق نتائج فعالة في إزالة هذه الرائحة، بما في ذلك:

قم بإذابة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم في لتر من الماء الدافئ، ثم ابدأ برش الحوائط والأرفف وأطراف الأبواب وأرضية الثلاجة بالمحلول، ثم امسحها بقطعة قماش نظيفة.

قم بتخزين عبوة مفتوحة من صودا الخبز في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر واستبدلها بعد هذه الفترة، لأنها تساعد على امتصاص الروائح القوية قبل أن تتراكم في الثلاجة.

إذا كنت تريد التخلص سريعًا وعمليًا من الرائحة الكريهة للثلاجة، فاستخدم عبوات إزالة الروائح للثلاجات المتوفرة في السوق.

استخدم البن المطحون

يمكن أن تساعد القهوة على امتصاص الروائح الكريهة في الثلاجة، ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً، ويمكن أن تستمر لأيام، أما استخدامه فهو كالتالي:

ضع ورق الخبز على أرفف وأدراج الثلاجة بحيث يكون كل منها على مستوى مختلف عن الآخر.

ضع ملعقتين أو ثلاث ملاعق من القهوة على كل ورقة، وافردها تمامًا.

بعد الوقت المحدد، تخلصي من الورق الذي يحتوي على القهوة، ثم نظفي الثلاجة جيداً.

استخدم الكربون المنشط

يساعد الفحم النباتي على امتصاص الروائح الكريهة من الثلاجة، لذا يمكن استخدامه عند وجود طعام فيها باتباع الخطوات التالية:

ضع كوبًا من الفحم في كيس صغير واصنع ثلاثة أو أربعة أكياس.

وزع الأكياس المليئة بالفحم على أرفف الثلاجة المختلفة.

اضبط درجة حرارة الثلاجة على درجة منخفضة، وتذكر إبقاء الباب مغلقًا قدر الإمكان.

اتركي الفحم في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.

نصائح للحفاظ على رائحة الثلاجة جيدة

فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على نظافة ثلاجتك ومنعها من الرائحة الكريهة:

نظف الثلاجة بانتظام، تحتاج إلى تنظيف الأرفف والأسطح والأدراج والمساحة الموجودة أسفل الأدراج جيدًا.

افحص المنتجات الغذائية يوميًا وتخلص من الطعام الفاسد والعفن.

وضع الأطعمة الطازجة مثل الفاكهة والخضروات والجبن في مقدمة الثلاجة بحيث تكون مرئية بحيث يمكن تقييم تاريخ انتهاء صلاحيتها ومتى يجب استخدامها.

احفظ بقايا الطعام في حاويات محكمة الغلق ولا تغلفها في أكياس ورقية أو حاويات مفتوحة، لأنها تساعد في الحفاظ على الطعام لفترة أطول وتمنع اختلاط الروائح في الثلاجة، مما يتسبب في رائحة قوية حتى لو لم يفسد الطعام.

أسباب الرائحة الكريهة للثلاجة

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تكون مصدرًا لرائحة كريهة في الثلاجة، منها: