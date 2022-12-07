طريقة فرد الشعر بالكيراتين في المنزل ومنع تجعيده

من الموضوعات التي تهم الكثير من النساء أن زيارة صالونات التجميل تتطلب مزيدًا من الوقت والميزانية، لذلك ترغب في معرفة كيفية عمل الكيراتين في المنزل وكيفية معالجة الشعر في المنزل باستخدام عوامل تمليس آمنة وطبيعية مثل الكيراتين يمكنك أيضًا فرد شعرك بالكيراتين في المنزل إذا قمت بشراء الكيراتين عالي الجودة وقراءة التعليمات الموجودة على العبوة وتطبيقها خطوة بخطوة.

خطوات تمليس الشعر بالكيراتين

تتلخص طريقة استخدام الكيراتين في فرد الشعر على النحو التالي:

طريقة العمل:

غسل الشعر بشامبو مخصص لإزالة بقايا منتج الشعر، مع ضرورة تدليك الشعر بالشامبو حتى تتكون رغوة الصابون.

اتركي الشامبو على شعرك لمدة 3-5 دقائق ثم اشطفيه بالماء.

اغسلي شعرك بالشامبو مرة أخرى وتأكدي من شطفه جيدًا من الشامبو.

جفف شعرك تمامًا من الماء، حيث يتطلب علاج الكيراتين العادي أن يكون الشعر جافًا تمامًا.

قسمي شعرك إلى أربعة إلى ثمانية أقسام باستخدام مشط وملاقط شعر.

اتبع التعليمات الموجودة على عبوة العلاج بعناية، حيث يجب أن توفر العلامة التجارية ونوع العلاج تعليمات دقيقة للاستخدام.

قم بتغطية ملابسك برداء واقٍ وارتد قفازات مطاطية لتجنب تلوث جسمك ويديك من آثار العلاج.

قم بتوزيع المنتج بالتساوي عبر الخيوط باستخدام مشط ذو أسنان رفيعة أو فرشاة تلوين الشعر، وثبتي كل خصلة بمشابك الشعر لضمان وصول المنتج إلى جميع أجزاء الشعر من الجذور إلى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة عشرين إلى ثلاثين دقيقة أو حسب تعليمات المنتج.

جفف الشعر بالهواء الساخن أو البارد من مجفف كهربائي حسب تعليمات المنتج وبدون غسل الشعر ما لم يذكر في تعليمات المنتج.

قم بفرد خيوط الشعر بطول 5 سم باستخدام مكواة الفرد، بعد ضبط درجة الحرارة الموصى بها في تعليمات المنتج لنوع الشعر.

استمري في كي الخيوط عدة مرات حتى ينتهي الشعر بالكامل.

العناية بالشعر بعد علاج الكيراتين

يمكن العناية بالشعر بعد علاج الكيراتين كما يلي:

تجنب غسل الشعر لمدة ثلاثة أيام بعد العلاج أو حسب تعليمات المنتج.