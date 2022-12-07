زيلينسكى يتهم روسيا بارتكاب «إبادة بيئية» بحق الحياة البرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:34 مساءً - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا، بارتكاب "إبادة بيئية" بسبب الدمار الذي قال إن غزوها لحق الحياة البرية في أوكرانيا.

وقال إن آلاف الثدييات البحرية الميتة جرفتها المياه على شاطئ البحر الأسود، بما في ذلك عشرات الآلاف من الدلافين، مضيفاً: "وهذا ليس سوى جزء صغير من العواقب الوخيمة".

وأضاف زيلينسكي، أن "الحرب الروسية لها تأثير كبير على الحياة البرية في بلادنا"، مستنكرًا "الإبادة البيئية الروسية في أوكرانيا".

نشر الرئيس تقريرًا من قبل United24 Media، وهي مبادرة حكومية لجمع التبرعات، حول حديقة وطنية في منطقة البحر الأسود في أوديسا.

قال إيفان روسيف، مدير الأبحاث في متنزه توزلي إيستواريس الوطني الطبيعي: "نقدر أن ما لا يقل عن 50000 من الدلافين قد ماتت نتيجة للحرب"، بحسب فرانس برس.

وأكد أن هذا سيصل إلى 20 في المائة من إجمالي عدد الدلافين في البحر الأسود.

وقد ألقى العديد من العلماء، بمن فيهم روسيف، باللوم على السونار العسكري الذي تستخدمه السفن الحربية الروسية في وقوع الكارثة.

كان البحر الأسود موطنًا لما يقدر بنحو مليوني دولفين خلال القرن العشرين، لكن صيد الأسماك والتلوث ساهم في تراجعها.

وجدت دراسة استقصائية أنه كان هناك حوالي 250 ألفا من الدلافين متبقية في عام 2020.