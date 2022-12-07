العاهل الأردنى يؤكد دعم بلاده المستمر للبنان فى مواجهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى، اليوم الأربعاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى.

وجدد الملك عبدالله الثانى التأكيد على وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان فى جهوده لتخطى الأزمات التى تواجهه.

وتناول اللقاء، العلاقات الأخوية التى تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين.

ولفت الملك عبدالله الثانى إلى مواصلة الأردن بذل كل الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

من جانبه، أشاد البطريرك الراعى بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية، مثمنا المساعدات الإنسانية والطبية التى أرسلها الأردن مباشرة عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عامين.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للبطريرك الراعى.