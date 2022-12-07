العالم اليوم - فيديو.. تفاعل مع دموع رجل أمن مغربي في الملعب بعد تأهل بلاده

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تفاعل مع دموع رجل أمن مغربي في الملعب بعد تأهل بلاده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - في لقطة مؤثرة سلبت القلوب، لم يتمالك حارس أمن مغربي نفسه في ملعب مباراة المغرب وإسبانيا، عندما علم أن منتخب بلاده انتصر في المباراة المحتدمة.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر حارس أمن مغربي، وهو يؤدي مهمته ويراقب الجمهور في المدرجات، بينما يخوض منتخب بلاده المباراة التاريخية أمام إسبانيا خلفه.

وبينما سدد أشرف حكيمي الركلة الحاسة التي أهلت بلاده، عرف حارس الأمن بالنتيجة عند رؤيته ملامح الجماهير العريضة، فلم يتمالك نفسه وانهمر بالبكاء.

وعند تقريب الصورة، تبين أن حارس الأمن مغربي الجنسية، وفقا لبطاقته التعريفية، وأن اسمه فخر الدين درويش.

وانهالت التعليقات التي تشيد "باحترافية" درويش، والتزامه بعدم متابعة المباراة، والتركيز على الجوانب الأمنية، إلا أنه لم يتمالك نفسه من البكاء عند تأهل منتخب بلاده بدور ربع النهائي، لأول مرة بالتاريخ.