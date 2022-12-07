نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء بطاقة هيا الان السفر إلى قطر بدون بطاقة هيا لجميع دول التعاون الخليجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية القطرية إلغاء بطاقة هيا والسماح لجميع دول التعاون الخليجي الدخول إلي دولة قطر دون الحاجة لبطاقة هيا، للأشخاص الغير حاملين تذاكر المباريات من خلال جميع المنافذ الرسمية اعتباراً من اليوم الثلاثاء وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية، سيتمكن جميع المسافرين من الدخول عبر المعابر البرية باستخدام الحافلات كالمعتاد، وسيتم تخصيص أماكن وقوف للسيارات للسائحين مجانًا وبحسب البيان، ستبدأ آلية الدخول عبر المعابر البرية باستخدام المركبات الخاصة اعتبارًا من 8 ديسمبر 2022، بشرط الحصول على إذن الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية القطرية قبل 12 ساعة على الأقل من موعد السفر دون دفع مسبق رسوم دخول المركبة.

الغاء بطاقة هيا

ناشد حرس الحدود السعودي، يوم السبت 3 ديسمبر 2022 الأشخاص الراغبين في إستخدام بطاقة هيا لزيارة دولة قطر ودخولها دون تذكرة مباراة، للتأكد من تفعيل البطاقة قبل السفر.

أعلنت قطر أنه من خلال تطبيق خاصية حديثة من Haya، اعتبارًا من 2 ديسمبر، سيتمكن الجماهير في جميع أنحاء العالم من دخول قطر للاستمتاع بأجواء كأس العالم دون شراء تذكرة مباراة البطولة.

متي يتم الغاء بطاقة هيا

وقالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الذين يمرون عبر المعابر البرية بمركبات خاصة سيتمكنون من الدخول اعتبارًا من 8 ديسمبر، بشرط تقديم تصاريحهم عبر موقع وزارة الداخلية القطرية قبل 12 ساعة على الأقل مواعيد السفر، لا توجد رسوم ترخيص مطلوبة للمركبات.

وشددت على أن المشجعين الراغبين في مشاهدة المباريات يجب عليهم التسجيل عبر منصة هيا الإلكترونية لمشاهدة ما تبقى من كأس العالم ولكن تم التخلي عن هذا الشرط ويمكن الدخول البري والبحري والجوي دون الاحتياج إلى بطاقة هيا.

قبل الغاء بطاقة هيا

في الوقت السابق كان المواطنين السعوديين يتصدرون قائمة أكثر الدول العربية بحثاً وطلباً لبطاقات هيا للاستمتاع بمشاهدة مونديال 2022 بصورة حية من الاستاد المقام حاليا علي أرض دولة قطر وسوف يستمر حتي يوم 18 ديسمبر الشهر الحالي تفوقت دولة السعودية بجدارة في عدد الطلبات الكبير لمشاهدة المونديال.

في المرتبة الثانية

جاءت في المركز الثاني لعدد الأكثر طلباً لتذاكر المونديال مشجعي دولة الهند، ثم بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، بعد ذلك المملكة المتحدة في المركز الرابع ثم في المركز الخامس المكسيك حيث بلغ عدد الطلبات 2 مليون طلب.