نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل… تم إلغاء الالتزام ببطاقة هيا لدخول قطر والسماح بالهوية الوطنية فقط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء الالتزام ببطاقة هيا لدخول قطر، قامت وزارة الداخلية القطرية في الساعات القليلة الماضية بإلغاء شروط بطاقة هيا لكافة دول التعاون الخليجي وهما، السعودية والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة، وقد صدر هذا القرار من خلال الموقع الرسمي للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد أكدت من خلاله على صحة إلغاء شروط الحصول على بطاقة هيا للدخول الى الحدود القطرية من أجل حضور نهائي كأس العالم وبناء عليه فإن جميع أفراد دول التعاون الخليجي الذي لا يحملون تذاكر المباريات يمكنهم الآن الدخول إلى قطر.

إلغاء الالتزام ببطاقة هيا لدخول قطر

قامت دولة قطر قبل بدء فاعليات بطولة كأس العالم 2022 بإنشاء برنامج الكتروني

يدعى منصة هيا من أجل قيام كافة الراغبين في حضور مباريات كاس العالم بالتسجيل على هذه المنصة.

ولكن خلال الساعات الماضية قامت وزارة الداخلية القطرية بإلغاء بطاقة هيا للسعودية وجميع دول التعاون الخليجي أيضاً

وقد سمحت لهم دخول الدولة من خلال جميع نعتبرها سواء برية أو جوية.

مما أتاح الفرصة أمام الكثير من مواطنين هذه الدول لحضور المباراة النهائية لكأس العالم.

متى يتم تطبيق قرار الدخول إلى قطر دون بطاقة هيا؟

بعد صدور البيان الخاص بوزارة الداخلية القطرية عن إمكانية الدخول إلى قطر من أجل الاحتفال بنهائي كأس العالم

بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن متى يتم تنفيذ هذا القرار

وقد قررت الدولة بأن أنه من يوم 6 سبتمبر 2022 يمكن لمواطني دول التعاون الخليجي والسعودية الغير حاملي بطاقة هيا بالدخول إلى قطر بدأ من هذا اليوم.

كيفية الدخول إلى دولة قطر؟