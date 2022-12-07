نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا إلغاء وزارة الداخلية القطرية شرط الحصول على بطاقة هيا للقادمين من دول الخليج في المقال التالي

ألغت وزارة الداخلية القطرية شرط الحصول على بطاقة هيا والذي كان مطبق في السابق لدخول دولة قطر من القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي سواء مواطنين أو مقيمين من غير الحاصلين على تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد جاء هذا الإلغاء في بيان صحفي رسمي مؤكدًا على أن هذا القرار جاء ضمن جهود الدولة الكبيرة لإتاحة الفرص لمشاهدة المباريات المتبقية والاستمتاع بكافة الأجواء الترفيهية المصاحبة لها للقادمين من دول الخليج. بيان وزارة الداخلية القطرية فيما يخص إلغاء شرط بطاقة هيا لمواطني الخليج تعتبر بطولة كأس العالم لهذا العام مميزة جدًا عربيًا حيث شاركت بها مجموعة من المنتخبات العربية التي أبلت جميعها بلاءً حسنًا بالإضافة إلى إقامته على أرض عربية لأول مرة في تاريخها وهي دولة قطر.

ولهذا فقد أصدرت وزارة الداخلية القطرية بيانًا بشأن المشجعين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من غير الحاصلين على تذاكر حضور المباريات. وقد قررت السماح لهم بدخول الدولة عبر منافذها المختلفة ووفقًا لاتباع الإجراءات الاعتيادية في هذا الشأن أي أنه لم يعد إلزاميًا الحصول على بطاقة هيا.

بيانًا بشأن المشجعين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من غير الحاصلين على تذاكر حضور المباريات. وقد قررت السماح لهم بدخول الدولة عبر منافذها المختلفة ووفقًا لاتباع الإجراءات الاعتيادية في هذا الشأن أي أنه لم يعد إلزاميًا الحصول على بطاقة هيا. والدخول إلى الدولة يكون عبر منافذها الجوية أو البرية باستخدام الحافلات وفقًا للإجراءات الطبيعية المعتادة بداية من يوم السادس من ديسمبر.

بينما الدخول عبر المنافذ البرية عن طريق المركبات الخاصة سيكون وفقًا لآليات محددة. فهو مسموح اعتبارًا من يوم 8 ديسمبر على أن يتم تقديم طلب للسفر قبل موعده بإثني عشر ساعة على الأقل ويكون الطلب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية القطرية.

أما بالنسبة للمشجعين الذين ينوون حضور مباريات فيجب أن يقوموا بالتسجيل من خلال منصة هيا الإلكترونية. بعض الإرشادات لحضور مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 تنصح وزارة الداخلية القطرية المشجعين الراغبين في حضور مباريات الكأس في المدرجات باتباع الإرشادات والاشتراطات ومنها الالتزام بالبوابات المخصصة لكل فئة وكذلك المواقف مما يسهم في تسهيل عمليات الدخول والخروج.

المشجعين الراغبين في حضور مباريات الكأس في المدرجات باتباع الإرشادات والاشتراطات ومنها الالتزام بالبوابات المخصصة لكل فئة وكذلك المواقف مما يسهم في تسهيل عمليات الدخول والخروج. كذلك يجب الحصول على التذاكر المعتمدة الخاصة بالمباراة الراغبين في حضورها. حيث لا يسمح بدخول الاستادات لمشاهدة المباريات إلا لحاملي التذاكر وسوف يتم التعامل أمنيًا مع من لا يحملها وفقًا لما هو متبع من إجراءات من أجل تحقيق السلامة للجميع. عمر شويل - جدة رسميًا إلغاء وزارة الداخلية القطرية شرط الحصول على بطاقة هيا للقادمين من دول الخليج - ثقفني اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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