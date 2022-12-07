”طالبان” تنفذ حكم إعدام علنيا للمرة الأولى منذ سيطرتها على أفغانستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت حركة طالبان، اليوم، تنفيذ حكم إعدام علني بشخص بإقليم فراه، لأول مرة منذ استحواذها على السلطة في البلاد.

ونقلت "سبوتنيك" عن الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قوله في بيان، إنه تم إعدام شخص يدعى تاجمر في إقليم فراه اليوم، لاتهامه بقتل شخص، حيث قررت محكمة طالبان الحكم عليه بالإعدام.

وأشار مجاهد إلى أن عائلة القتيل تقدمت ببلاغ ضد المتهم وتم النظر في القضية من قبل 3 محاكم نظمّتها الحركة، حيث أصدرت كل محكمة حكما جزئيا بحق المتهم.

وأوضح مجاهد، بحسب البيان، أن حكم الإعدام تم رفعه إلى زعيم طالبان، هبة الله أخوندزاده للتصديق عليه.

وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الحركة حكم الإعدام بشكل علني، رغم قيامها بجلد العديد من الأشخاص في مكان عام الشهر الماضي.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.