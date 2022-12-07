العالم اليوم - ميزانية السعودية 2023.. فائض متوقع بـ 2.3 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر ميزانية السعودية 2023.. فائض متوقع بـ 2.3 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - كشفت وزارة المالية السعودية عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان تمهيدي عن الميزانية، الأربعاء، إنها تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.123 تريليون ريال (298.6 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال (296.2 مليار دولار).

وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية، فإنها تتوقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.7 بالمئة في العام القادم، على أن تبلغ نسبة النمو المتوقعة للعام الجاري 7.6 بالمئة.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الأرقام المتوقعة لميزانية المملكة للعام 2022، إذ بلغت إيرادات المملكة خلال العام الجاري نحو 1.222 تريليون ريال (324.9 مليار دولار)، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال (277.9 مليار دولار).

فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال (301 مليار دولار)، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال (253.9 مليار دولار).

وتتوقع وزارة المالية أن تحقق الميزانية للعام الجاري فائضًا ماليا بقيمة 90 مليار ريال (23.9 مليار دولار)، تمثل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.