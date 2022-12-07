العالم اليوم - الرئيس الصيني يصل السعودية

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الصيني يصل السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين، إلى الرياض، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى السعودية.

وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، وسفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

ومن المنتظر أن تستمر زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض لمدة 3 أيام.

ومن ناحيته أكّد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، أن العلاقات بين السعودية والصين، تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين الصديقين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.